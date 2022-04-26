Генсек ООН предложил РФ создать общую с Украиной группу по гумвопросам

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил создать контактную группу в формате ООН—Украина—Россия, сообщает Новое время.

"Срочно необходимы гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными, эффективными и соблюдались всеми, для эвакуации гражданских и доставки такой необходимой помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей по открытию безопасных коридоров с местным прекращением огня и для гарантирования того, чтобы коридоры были эффективными" , — сказал Гутерреш во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров.

Генсек ООН подчеркнул, что в Мариуполе тысячи гражданских нуждаются в гуманитарной помощи, и организация «готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, чтобы помочь спасти жизни в Мариуполе»:

«Я предлагаю координировать работу ООН, Международного Красного Креста, Украины и России для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских, которые хотят уехать, как на заводе Азовсталь, так и в городе, в любом направлении, которое они выберут, а также доставить необходимую гуманитарную помощь».

Перед визитом в Москву Гутерреш встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 28 апреля он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Украине.