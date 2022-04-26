МВФ и Всемирный банк согласились выделять Украине $5 млрд ежемесячной поддержки

Международный валютный фонд создал специальный счет для помощи Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время телемарафона, что МВФ и Всемирный банк согласились с тем, что стране нужно 5 млрд долларов ежемесячно, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, ключевой целью поездки украинской делегации в США была поддержка Украины, вооружением и технологиями.

"Основные цели визита достигнуты. Нам удалось договориться об 4,8 млрд долларов поддержки: и грантовой и кредитной" , - сказал он.