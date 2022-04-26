МАГАТЭ: уровень радиации на ЧАЭС после войск РФ "ненормальный"

Уровень радиации в зоне Чернобыльской атомной электростанции ненормальный после того, как российские войска захватили эту территорию. Об этом пишет AFP, ссылаясь на заявление руководителя Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, сообщает Укринформ.

Отмечается, что сегодня, 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, на АЭС прибыла экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Мариано Гросси, чтобы доставить жизненно важное оборудование и провести радиологические и другие оценки станции, которая находилась под контролем российских войск в течение пяти недель до их выхода 31 марта.

В ближайшие недели также состоятся другие дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине.

Как сообщалось ранее, Украина направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) список оборудования, необходимого для поддержания безопасной работы атомных станций.