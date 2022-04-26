Генштаб: десантники сбили "Аллигатор" над Харьковщиной
В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили еще один российский вертолет Ка-52. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ.
«По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружениие пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и прочее оружие», - информирует Генштаб.
Отмечается, что стоимость Ка-52 – около 16 млн долларов США.