Генштаб: десантники сбили "Аллигатор" над Харьковщиной

В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили еще один российский вертолет Ка-52. Об этом заявил﻿ Генеральный штаб ВСУ.

«По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружениие пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и прочее оружие» , - информирует Генштаб.

Отмечается, что стоимость Ка-52 – около 16 млн долларов США.