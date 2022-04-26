СНБО: РФ готовит для Приднестровья белорусский сценарий

Провокации на территории Приднестровья осуществлены российским ФСБ с целью открытия дополнительного фронта в Одесской области.﻿ Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Укринформ.

Такая ситуация заставит Вооруженные силы Украины перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области, отмечают в Центре﻿.

Приднестровье последует белорусскому сценарию – поддержка России без вступления в активную фазу войны.

Вторая причина провокаций – это оправдание Россией своих действий в Украине. Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерть тысяч своих солдат.

Еще одна причина – отвод внимания от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы. Таким образом РФ "заметает следы" своих военных преступлений и геноцида украинского народа.

Как сообщалось ранее, 26 апреля в приднестровском регионе возле поселка Маяк сообщили о взрывах на радиотелецентре. Накануне в здании Министерства государственной безопасности самопровозглашенного Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, жертв нет.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что взрывы в столице непризнанной "Приднестровской молдавской республики" – это спланированная провокация российских спецслужб.