МИД: РФ пытается втянуть Приднестровье в войну против Украины
В Министерстве иностранных дел заявили, что осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины. В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", - написал он в Twitter.
Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснил цель провокаций РФ в непризнанном Приднестровье.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал действия РФ в непризнанном Приднестровье желанием дестабилизировать ситуацию в регионе.