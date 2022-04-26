МИД: РФ пытается втянуть Приднестровье в войну против Украины

В Министерстве иностранных дел заявили, что осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины. В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.﻿ Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности" , - написал он в Twitter﻿.

Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснил цель провокаций РФ в непризнанном Приднестровье.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал действия РФ в непризнанном Приднестровье желанием дестабилизировать ситуацию в регионе.