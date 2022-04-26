В Раде хотят вернуть таможенные платежи и увеличить военный сбор

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о возврате отмененных таможенных платежей, в т. ч. для ввоза авто гражданами, возобновлении налоговых проверок и увеличении военного сбора до 3%. Документ подали глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев и другие депутаты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Проектом закона №7311 предлагается

увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.

установить возможность и порядок оформления возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа;

урегулировать вопрос проведения камеральных проверок на период действия военного положения;

восстановить течение сроков, определенных Налоговым кодексом Украины и остановленных на период действия военного положения, в том числе в части соблюдения сроков представления отчетности;

урегулировать вопрос учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога третьей группы.

В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено на период действия военного положения: