Мэр Херсона сообщил, что отказался сотрудничать с врагами

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев заявил, что сотрудничать с “новой администрацией”, назначенной российскими оккупантами, отказался.﻿, сообщает Укринформ.

"Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался" , - говорится в заявлении городского головы в Фейсбуке.

Колыхаев отметил, что сегодня его заместителям и руководителям коммунальных предприятий, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия "Херсонского городского головы делегируются", согласно приказу областного военного коменданта РФ, Кобецу Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому "главе Херсонской областной администрации" Сальдо Владимиру Васильевичу.

Кобец озвучил, что с сегодняшнего дня именно он будет координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города, отметил Колыхаев.

Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Дальше выбор будет сделан каждым самостоятельно, сообщил Колыхаев.

Он также отметил, что запросил в Офисе Президента детальную инструкцию, что делать в этом случае городскому голове и коллегам. До прямых указаний Офиса Президента Колыхает остается на удалённом доступе (согласно инструкции, полученной раннее 18.04.2022 года, № 01-01-71-2311/0/22/16, подписанной начальником областной военной администрации Г.Лагутой). Колыхаев заверил, что будет, по мере возможности, осуществлять управление начатыми процессами, касающимися жизнедеятельности города.

Колыхаев ответил, что остаётся много организационных и административных вопросов, на которые он пока не может дать ответ.

Херсон – это Украина, подчеркнул городской голова.

Как ранее сообщалось, в Херсоне российские оккупанты провели "совещание", на котором представили "главу областной администрации" и "главу городской администрации".