Зеленский обсудил с премьером Японии послевоенное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Кисидом Фумио перспективы послевоенного взаимодействия между государствами.

"Продолжил диалог с премьер-министром Кисидом Фумио. Проинформировал о героическом противодействии агрессии РФ. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей по вопросам безопасности Украины" , - подчеркнул Зеленский в Твиттере.

Ранее правительство Японии заявило, что приняло решение отправить в Украину очередную партию гумпомощи, которая будет включать в себя продукты питания и медицинские средства.