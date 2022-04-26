Миллионную взятку для НАБУ и САП передали на нужды ВСУ

Высший антикорсуд снял арест со средств в уголовном производстве о попытке за 6 миллионов долларов подкупить руководство антикоррупционных органов. Они переданы на нужды армии, сообщает Украинская правда.

Указано﻿, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. 19 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил снять арест с этих средств.

Сообщается, что 5,95 млн. дол. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра Николая Злочевского).