В правительстве ФРГ заявили, что готовы отказаться от нефти из РФ за несколько дней
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова приостановить поставки российской нефти, сообщает Украинская правда.
"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – цитируют немецкие СМИ слова политика после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.
Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.
"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Хабек.
Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведту. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией "Роснефть".
До сих пор Хабек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике