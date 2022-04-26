В правительстве Германии заявили, что готовы отказаться от нефти из РФ

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова приостановить поставки российской нефти, сообщает Украинская правда.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии" , – цитируют немецкие СМИ слова политика после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.

Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.

"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней" , - сказал Хабек.

Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведту. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией "Роснефть".

До сих пор Хабек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике