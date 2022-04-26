Литва рассматривает дополнительные поставки оружия Украине

Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что у Вильнюса еще есть оружие, которое могут передать Украине. Об этом пишет издание Delfi, сообщает Новое время.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии снабжения могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно" , — заявил он.

Он также подчеркнул, что украинцам нужно передать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать. По словам Рупшиса, поддержка Литвы включает в себя не только поставку вооружений, но и обучение.