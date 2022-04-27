Всемирный банк прогнозирует рекордные цены на продовольствие и топливо

Российское вторжение в Украину нанесло серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления. Всемирный банк (ВБ) считает цены будут сохраняться на исторически высоком уровне до конца 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в отчете ВБ, рост цен на энергоносители за последние два года стал самым большим со времен нефтяного кризиса 1973 года. Повышение цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, и удобрения, производство которых зависит от природного газа, было самым большим с 2008 года.

"В целом, это крупнейший товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется резким введением ограничений на торговлю продуктами питания, топливом и удобрениями" , - сказал Индермит Гилл, вице-президент Всемирного банка.

Прогнозируется, что цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув в этом году рекордно высокого уровня в номинальном выражении. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта пшеницы, особенно из России и Украины. Прогнозируется, что цены на металлы вырастут на 16% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 году, но останутся на повышенном уровне.

Всемирный банк ожидает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах.

Из-за перебоев в торговле и добыче, связанных с войной, ожидается, что цена сырой нефти марки Brent в среднем составит 100 долларов за баррель в 2022 году, что станет самым высоким уровнем с 2013 года и увеличится более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что цены снизятся до 92 долларов в 2023 году, что значительно превышает средний показатель за пять лет в размере 60 долларов баррель.

Ожидается, что европейские цены на природный газ в 2022 году будут в два раза выше, чем в 2021 году, а цены на уголь, как ожидается, будут на 80% выше, причем оба показателя будут на рекордно высоком уровне.

Банк заявил, что цены на сырьевые товары снизятся лишь незначительно и в среднесрочной перспективе останутся намного выше среднего показателя за последние пять лет.