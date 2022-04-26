Судья КСУ Литвинов сложил полномочия

Конституционный суд Украины (КСУ) 26 апреля уволил судью Александра Литвинова. Ранее он подал заявление об отставке.﻿ Об этом проинформировала пресс-служба КСУ, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Отмечается, что сегодня на специальном пленарном заседании КСУ рассмотрел заявление Литвинова об отставке с должности судьи Конституционного суда.

"По результатам заседания КСУ принял решение об удовлетворении заявления" , - говорится в сообщении.

Литвинов был избран в КСУ по квоте съезда судей Украины в январе 2013-го. Присягу он принял 15 мая того же года. В мае этого году его полномочия истекают.