Кабмин выделил еще 400 млн на восстановление инфраструктуры

Кабмин направляет дополнительные 400 млн грн на восстановление критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

Такое решение﻿ было принято 26 апреля. По его словам, 250 млн грн – для Харьковской области.

"Это средства на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры, которая пострадала в результате обстрелов" , - пояснил премьер.

"Еще 150 млн грн выделяем Черниговщине, чтобы полноценно восстановить водоснабжение в Чернигове. Средства пойдут "Черниговводоканалу" для реконструкции одной из насосных станций и трансформаторных подстанций" , - добавил Шмыгаль.

Всего правительство уже выделило 1,4 млрд грн на первоочередное восстановление 5 регионов.

"Вода, свет и газ снова появились в сотнях тысяч домов. Восстановлены десятки дорог и мостов. Разминированы сотни километров территории. После нашей окончательной победы все, что разрушил враг, мы не просто восстановим, а сделаем еще лучше" , - заверил премьер.

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн, свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.