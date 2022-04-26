Глава Пентагона призвал не спекулировать применением ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин призвал перестать спекулировать угрозами применить ядерное оружие. Глава Пентагона подчеркнул, что никто не хочет такой войны, поскольку победителей в ней не будет, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Мы сделаем все возможное, чтобы конфликт не вышел из-под контроля, и Украина делает все, что в ее силах, международное сообщество сконцентрировано на этом. Любые угрозы о возможном применении ядерного оружия очень опасны" ,- сказал Остин во время брифинга после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

По его словам, никто не хочет ядерной войны, поскольку ее невозможно выиграть. При этом глава Пентагона добавил, что всегда есть вероятность того, что некоторые вещи могут случиться. Однако это бесполезно и опасно спекулировать на угрозах применить ядерное оружие.

Напомним, 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча глав Минобороны 40 стран по координации военной помощи Украине.

Отметим, накануне министр иностранных дел Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными". При этом он заявил о ее недопустимости.