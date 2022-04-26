Глава Пентагона анонсировал ежемесячные встречи контактной группы по обороне Украины

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины, сообщает Новое время.

Во время пресс-конференции Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

"…Я знаю, что мы все полны решимости сделать еще больше, чтобы усилить координацию наших усилий… Я с радостью объявляю, что сегодняшняя встреча превратится в ежемесячные встречи контактной группы по самообороне Украины. Контактная группа позволит странам активизировать усилия, координировать нашу помощь и сосредоточиться на победе в нынешней борьбе и [преодолении] предстоящих трудностей" , - заявил Остин.

Глава Пентагона уточнил, что будущие встречи могут быть личными либо проходить в онлайн- или смешанном формате.