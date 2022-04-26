Мировой логистический гигант остановил деятельность в РФ

Логистическая корпорация UPS, решила прекратить всю коммерческую деятельность в России и еще двух странах. Об этом говорится на официальном сайте компании, сообщает Сегодня.

Работа экспресс-компании будет остановлена также в Украине, так как на нашей территории ведутся активные боевые действия, а также в Беларуси.

Отмечается, что UPS изучает ситуацию с войной. Возможно, что после окончание боевых действий, американская почтовая служба возобновит работу.