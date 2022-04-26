Резников сообщил о передаче союзникам списка вооружений для деоккупации

Во вторник, 26 апреля, на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии прошла конференция, на которой представители двух десятков стран обсудили поддержку Украины. В ходе конференции министр обороны Украины Алексей Резников передал партнерам сообщение от Киева, сообщает Украинская правда.

"Передал сообщение от Украины западным партнерам на базе ВВС США "Рамштайн". Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией" , - написал Резников в Twitter﻿.

По словам украинского министра, для достижения полной победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно современное оружие, в частности, большое количество современного тяжелого вооружения.

"Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться" , - добавил Резников и озвучил перечень вооружения, которое нужно Украине.

Среди прочего, Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТРах и БМП, самолетах, противокорабельных ракетах.