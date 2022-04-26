Генсек ООН - Путину: произошло вторжение в Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился сегодня, 26 апреля, с российским президентом Владимиром Путиным. Генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом" , - сказал Гутерриш.

Как отметил генсек ООН, он понимает, что у России были противоречия по поводу некоторых вопросов в отношении Украины, однако они должны быть разрешены в рамках Устава ООН.

Напомним, перед этим Гутерриш встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и предложил создать контактную группу Украина-Россия-ООН по поводу гуманитарных вопросов.

После визита в Москву генсек ООН отправится в Украину. В Киеве он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.