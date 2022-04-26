В Украине упало наполовину производство пива

Объемы производства пива в Украине сократились почти на 50%. Также уменьшился выпуск солода. Об этом заявила генеральный директор ЧАО "Укрпиво" Галина Коренькова, сообщает UBR.

По итогам января-марта этого года объемы производства составили 17,1 млн декалитров. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель сократился на 48,9%.

При этом в расчетах не учитывали выпуск безалкогольного пива. Что касается производства солода, то объемы упали на 40,8%, до 32 803 тонн.