PGNiG сообщила об остановке "Газпромом" поставок газа в Польшу

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG получила письмо от Газпрома, в котором российский монополист сообщил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля.﻿ Об этом говорится на сайте компании, сообщает Новое время.

"26 апреля Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью остановить поставки по ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля" , — заявили в PGNiG.

PGNiG и газотранспортный оператор Gaz-System проинформировали, что в настоящее время все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями. Компании следят за ситуацией и готовы к различным сценариям.

"Gaz-System и PGNiG находятся в постоянном контакте и на постоянной основе отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок со стороны Газпрома" , — отметили в компаниях.

В PGNiG добавили, что благодаря государственной стратегии по диверсификации источников поставок газа, компания готова получать газ с разных направлений, в том числе через газовую инфраструктуру на западной и южной границах и терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце.

"Баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа. В настоящее время уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в аналогичный период прошлых лет" , — сообщили в PGNiG.

«Мы готовы быть полностью отрезанными от российских ресурсов» , — заявила сегодня министр климата Польши Анна Москва, пишет Onet.

Она отметила, что меры по диверсификации позволяют Польше чувствовать себя в безопасности в этой ситуации. По словам министра, Польша сейчас не видит необходимости использовать газ из хранилища и постарается заполнить их до уровня 99%.

В PGNiG назвали остановку поставок из-за отказа платить за газ в рублях нарушением контракта со стороны Газпрома. Компания «оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной приостановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права».

В российском Газпроме не подтвердили, что поставки уже приостановлены, заявив, что сегодня Варшава «обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей», пишет российский Интерфакс.

Агентство отмечает, что одновременно с остановкой приема газа на газоизмерительной станции Кондратки продолжался прием через другие маршруты — Тетеревка и Высокое на границе в Беларусью и Дроздовичи на границе с Украиной.