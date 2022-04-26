Путин согласился на участие ООН в эвакуации мариупольцев с Азовстали

Владимир Путин во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем якобы согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.﻿ Об этом заявили в офисе генсека по итогам встречи, сообщает Новое время.

Гутерреш 26 апреля прибыл в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а потом с Путиным. Генсек ООН обсудил с диктатором предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданских из зон боевых действий в Украине, в частности, ситуацию в Мариуполе.

Пресс-секретарь Гутерреша сообщил, что Путин якобы «в принципе согласился» на привлечение МККК и ООН, и обсуждение продолжится с участием Управления по координации гуманитарных вопросов организации и российского министерства иностранных дел.

После переговоров с Лавровым Антониу Гутерреш заявил, что предлагает создать контактную группу в формате ООН—Украина—Россия для обсуждения гуманитарных вопросов. 28 апреля он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Украине.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркивала, что эвакуация жителей Мариуполя возможна только с помощью ООН. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.