ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов

Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток отразить 5 вражеских атак, РФ понесла потери. Об этом заявила Оперативно-тактическая группировка "Восток", сообщает Украинская правда.

26 апреля в районе ответственности ОТГ "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских войск. Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение россиянам. В результате боев было уничтожено: