ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов
Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток отразить 5 вражеских атак, РФ понесла потери. Об этом заявила Оперативно-тактическая группировка "Восток", сообщает Украинская правда.
26 апреля в районе ответственности ОТГ "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских войск. Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение россиянам. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – до 100
- танков – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- минометов – 3
- автотехники – 13
- ЗУ – 1