ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов

ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов

Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток отразить 5 вражеских атак, РФ понесла потери. Об этом заявила Оперативно-тактическая группировка "Восток", сообщает Украинская правда.

26 апреля в районе ответственности ОТГ "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских войск. Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение россиянам. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – до 100
  • танков – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • минометов – 3
  • автотехники – 13
  • ЗУ – 1

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