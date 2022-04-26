Кулеба: ВСУ переходят на оружие НАТО

Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит" , - отметил﻿ он.

По словам Кулебы, президент Владимир Зеленский смог убедить президента США Джо Байдена в том, что пора это сделать.