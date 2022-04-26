Путин назвал условия для гарантий безопасности Украины

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украины, пока не будет решен вопрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Об этом пишут РосСМИ, сообщает Корреспондент.

По словам Путина, во время переговоров Украины и России в Турции произошел прорыв, и украинская сторона согласилась вынести за скобки такое понятие, как международно признанные границы страны. Речь шла об оккупированном Крыму и Донбассе. Однако после произошедшего в Буче Киевской области Украина изменила свою позицию, предложив решать вопросы принадлежности Крым и Донбассу на встрече лидеров стран.