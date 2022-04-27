Глава МИД Британии призвала предоставить Украине наступательное оружие

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что больше недостаточно поставлять Украине только оборонительное вооружение для борьбы с вторжением России, сообщает Европейская правда.

"Слишком долго существовало ошибочное различие между оборонительным и наступательным оружием. Для некоторых это послужило поводом затягивать со снабжением. Это время прошло" , – сказала Трасс.

Сначала Великобритания ограничивала поставки только оборонительным оружием, но впоследствии заговорила о расширении поставляемых ею вооружений и использовании своей военной техники, чтобы дать возможность другим, таким как Польша, поставлять танки непосредственно в Украину.