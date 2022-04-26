Обращение Зеленского: нужно контролировать атомные объекты РФ

Президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 62 дня войны напомнил миру о Чернобыльской аварии и предупредил об еще большей угрозе со стороны России. Соответствующее видео обнародовано вечером во вторник, 26 апреля, сообщает Корреспондент.

"Прямо сегодня Россия запустила три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС" , - заявил глава государства.

Он отметил, что только благодаря профессионализму и добросовестности работников ЧАЭС удалось спасти Украину и Европу от новой катастрофы во время оккупации станции. Это же сегодня делают и специалисты на Запорожской АЭС, захваченной оккупантами.

"После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно. Требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями" , - призвал президент.

При этом он подчеркнул, что все опасности, созданные Россией, и пути возможного влияния на ситуацию в атомной отрасли, руководство Украины обсудило с директором МАГАТЭ Мариано Гросси во время его визита в Киев.