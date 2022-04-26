Глава МАГАТЭ: зафиксированы повреждения сооружений на ЧАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси отметил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Зоны отчуждения.﻿ Об этом, со ссылкой на выступление главы МАГАТЭ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте" , - отметил Гросси.

Он также сообщил, что лично видел следы определенных копательных работ в пределах Зоны отчуждения и рядом с ее границами.

Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.