Боррель: относиться к нападению РФ нейтрально – стать на сторону агрессора

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нейтральная позиция в войне России и Украины автоматически ставит страну на сторону России.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт Дипломатической миссии ЕС, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Действия по защите Украины от российского вторжения направлены на отрицание закона джунглей, принципа, что «сила определяет право». В этом случае быть «нейтральным» является ложной концепцией. Одна страна вторглась в другую. Ставить их на один уровень означает неспособность отличить нападающего от того, на кого он нападает. Так, «нейтральность», безусловно, может объясняться многими причинами, начиная от скрытой поддержки до страха перед репрессиями, но на практике она поддерживает Россию в ее агрессивной войне" , - подчеркнул Боррель.

Европейский дипломат также отметил, что эта война не стала результатом вековой вражды. Она стала результатом решения всего одного человека, президента Путина, которое было принято на основе его интерпретации истории, не имеющей ничего общего с реалиями 21 века.

При этом, отметил Боррель, российский лидер ошибся в расчетах. Он надеялся, что правительство Украины падет, и нападающему удастся оккупировать страну через несколько дней. Он встретил невиданную консолидацию всего народа Украины и яростное сопротивление силам вторжения. Он надеялся на слабость и разрозненность коллективного Запада - но получил консолидированную и быструю реакцию на агрессию от ЕС и его ключевых международных партнеров, а также мощное проявление евроатлантической солидарности.