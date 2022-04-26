CNN: после вторжения РФ армия США сталкивались с российскими БПЛА

Представитель министерства обороны США сообщил, что с начала российского вторжения в Украину имели место столкновения между американскими войсками и российскими беспилотными летательными аппаратами вблизи границы Польши и Беларуси.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Американский военный чиновник также добавил, что эти случаи приближения беспилотников к силам США не вызвали тревоги, но и игнорировать такой факт не стоит.

В Минобороны также не сообщают, были ли беспилотники белорусскими или российскими, но в любом случае армией США они были идентифицированы, как потенциальная угроза.