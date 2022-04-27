Минобороны: оккупанты выпустили по Украине уже больше половины запаса ракет

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины более 1300 ракет, сообщает Новое время.

По ее словам, российские войска исчерпали почти половину своего запаса.

"По нашим данным, у них запасы сократились более чем вдвое за то время, когда они с 24 активно их используют по территории Украины. Приблизительные цифры — это больше чем 1 300 ракет, столько же примерно остается. Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования" , — заявила Маляр.

Она сообщила, что сегодняшнего запаса ракет хватит на несколько месяцев.

"Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев" , — сообщила Маляр.

Утром 26 апреля две российские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской атомной электростанцией.