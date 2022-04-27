Минобороны: РФ выпустила по Украине уже больше половины запаса ракет
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины более 1300 ракет, сообщает Новое время.
По ее словам, российские войска исчерпали почти половину своего запаса.
"По нашим данным, у них запасы сократились более чем вдвое за то время, когда они с 24 активно их используют по территории Украины. Приблизительные цифры — это больше чем 1 300 ракет, столько же примерно остается. Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования", — заявила Маляр.
Она сообщила, что сегодняшнего запаса ракет хватит на несколько месяцев.
"Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев", — сообщила Маляр.
Утром 26 апреля две российские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской атомной электростанцией.