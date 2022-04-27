Ламбрехт о встрече с Резниковым: "Мы стоим бок о бок с Украиной"

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообщалась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на конференции на американской авиабазе Рамштайн, и заверила в поддержке Украины, которая противостоит российскому вторжению.﻿ Об этом, со ссылкой на сообщение Минобороны Германии в Twitter, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Мы стоим бок о бок с Украиной - так сказала министр Ламбрехт своему украинскому коллеге Алексею Резникову в личной беседе" , - говорится в публикации.

Также в оборонном ведомстве ФРГ отметили, что конференция в Рамштайне с участием представителей 40 стран "дала понять: НАТО и ЕС вместе и продолжают поддерживать Украину".

Встреча глав Минобороны Украины и Германии Алексея Резникова и Кристин Ламбрехт в Рамштайне на конференции (фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr)