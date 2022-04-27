Посольство США готовится к скорому возобновлению работы в Киеве

Посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве, сообщает Новое время.

В своем аккаунте в Twitter американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.

"Здорово вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит американских дипломатов стал первым шагом перед более регулярными путешествиями в ближайшем будущем.

"Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве" , — резюмируется в сообщении посольства США.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.