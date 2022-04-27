Посольство США готовится к скорому возобновлению работы в Киеве
Посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве, сообщает Новое время.
В своем аккаунте в Twitter американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.
"Здорово вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что визит американских дипломатов стал первым шагом перед более регулярными путешествиями в ближайшем будущем.
"Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", — резюмируется в сообщении посольства США.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.