Минобороны Канады закупит 8 бронемашин и поставит Украине

Канада заключила контракт на покупку восьми бронеавтомобилей, которые будут отправлены в Украину в качестве помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

Речь идет о бронированных автомобилях, изготовленных компанией Roshel Defence Solutions, для перевозки личного состава.

"Сегодня мы сообщаем, что Канада завершила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям" , - пишет глава Минобороны Канады.

Ананд также напомнила, что на прошлой неделе Канада поставила украинским военным гаубицы M777, боеприпасы к ним и оружие Carl Gustaf (бронебойные снаряды для противотанковых ружей).

"И мы продолжим оказывать всестороннюю военную помощь" , - добавила она.

Ранее сообщалось, что Оттава отправила в Украину четыре гаубицы M777, а всего их у Канады 37. Перед этим США отправили в Украину 18 орудий такого же типа, в ближайшее время отправят еще 72 штуки.

Гаубица M777 способна стрелять разными типами снарядов дальностью до 40 км, в том числе реактивными и с наведением по GPS.