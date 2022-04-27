Запорожская ОВА: оккупанты захватывают больницы и готовятся к референдуму

Во временно занятом россиянами селе Конские Роздоры Пологовского района оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения. По сообщениям местных жителей, русские военные поселились в школе, больницы и находятся в сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В Новоданиловке Пологовского района во время российских обстрелов был уничтожен частный дом, магазин, мотоблок с прицепом. Кроме того, в селе от выходных нет газоснабжения, электричества и водоснабжения также нет. Местные жители говорят, что населенный пункт уже на грани гуманитарной катастрофы. Многие выехали, но есть и те, которые не готовы покидать свои дома.

В целом на временно захваченных территориях Запорожской области армия РФ пытаются вести российское телерадиовещание. В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры. К тому же они готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах. В Мелитопольском районе российские солдаты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника. В Бердянске захвачено два медицинских учреждения.