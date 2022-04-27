Псаки: США призывают смягчить риторику об угрозе ядерной войны
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают призывать не нагнетать риторику относительно вероятности применения ядерного оружия. Накануне министр иностранных дел РФ навал риски ядерной войны "весьма существенными". Об этом, со ссылкой на слова спикера Белого дома на брифинге, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Псаки отметила, что в ядерной войне никто не сможет быть победителем.
"Сотрудники национальной безопасности дают ясно понять, что в ядерной войне невозможно выиграть. Очевидно, наша цель продолжает быть призывом к смягчению риторики, принимая риторику исходящую", - сказала официальный представитель Белого дома.
Напомним, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима. Также он заговорил и относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны.