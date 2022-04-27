Псаки: США призывают смягчить риторику об угрозе ядерной войны

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают призывать не нагнетать риторику относительно вероятности применения ядерного оружия. Накануне министр иностранных дел РФ навал риски ядерной войны "весьма существенными".﻿ Об этом, со ссылкой на слова спикера Белого дома на брифинге, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Псаки отметила, что в ядерной войне никто не сможет быть победителем.

"Сотрудники национальной безопасности дают ясно понять, что в ядерной войне невозможно выиграть. Очевидно, наша цель продолжает быть призывом к смягчению риторики, принимая риторику исходящую" , - сказала официальный представитель Белого дома.

Напомним, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима. Также он заговорил и относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны.