ОГА: россияне обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области

Российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один человек ранен, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазочных материалов и сильный пожар.

Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице.

Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка".