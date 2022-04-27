Камышин: РФ снова нанесла ракетный удар по мосту в Одесской области

Сегодня утром российские войска произвели повторный ракетный обстрел моста в Одесской области, сообщил﻿ председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области" , - написал он.

Пострадавших железнодорожников нет.