Камышин: РФ снова нанесла ракетный удар по мосту в Одесской области

Камышин: РФ снова нанесла ракетный удар по мосту в Одесской области
Фото: Рixabay

Сегодня утром российские войска произвели повторный ракетный обстрел моста в Одесской области, сообщил﻿ председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области", - написал он.

Пострадавших железнодорожников нет.

"Степень поражения инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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