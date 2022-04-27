ОГП: в Украине с начала войны пострадали более 610 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 610 детей. Из которых 217 - погибли, а более 393 ранены.﻿ Об этом сообщает﻿ Офис генпрокурора.

"Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным по состоянию на утро 27 апреля число жертв-детей не изменилось - 217. Возросло количество раненых - более 393" , - говорится в сообщении. ﻿

Данные уточняются.

В частности, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 129, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, стало известно, что 20 марта в результате обстрела войсками РФ Мариуполя получил ранения 9-летний ребенок, а 23 марта - 8-летний. Оккупанты вывезли детей в РФ. Сейчас их удалось вернуть в Украину, они находятся на лечении в НДСБ "Охматдет" в Киеве.

В Генпрокуратуре добавляют, что 1508 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.