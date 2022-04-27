Гайдай: в Северодонецке священник сотрудничал с врагом

В Северодонецке священнослужитель передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.﻿ Об этом сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля" , - написал он.

Во время проверки в телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины.