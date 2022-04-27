Гайдай: в Северодонецке священник сотрудничал с врагом
В Северодонецке священнослужитель передавал врагу сведения о дислокации украинских войск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля", - написал он.
Во время проверки в телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины.