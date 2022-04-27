ОК "Юг": украинские военные атаковали позиции врага на острове Змеиный

Во вторник, 26 апреля, украинские военные атаковали вражеские позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный, сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери противника уточняются.

Общие вражеские потери за сутки на этом направлении составляют 16 человек, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из которых бронированы.

Кроме обстрелов Одесской области, российские войска пытались продвинуться в сторону Николаева, но были остановлены и отступили.