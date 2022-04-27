Подоляк о "демилитаризации" Украины: у меня есть плохие новости для РФ

Подоляк о "демилитаризации" Украины: у меня есть плохие новости для РФ
Фото: president.gov.ua

После встречи министров обороны 40 стран, объем, скорость, логистика и расширенная номенклатура поставок оружия для Украины существенно усиливается.

Об этом написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира у меня есть очень плохие новости для РФ. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия Украины существенно усиливается", – отметил он.

Напомним, вчера на авиабазе "Рамштайн" (Германия) прошла встреча глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

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