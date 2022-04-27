WT: генпрокурор США выступил за передачу Украине части арестованных денег РФ

Генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд выступил за передачу Украине части арестованных российских денег, сообщает Новое время.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст поддержит усилия по доставке активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину, передает The Washington Times.

Об этом Гарланд заявил комитету Сената по ассигнованиям.

"Правительство — мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег идти напрямую в Украину" , — отметил Гарланд.

Как отмечает издание, после вторжения российских войск в Украину Минюст США организовал специальную оперативную группу, нацеленную на активы олигархов-миллиардеров, которые поддерживают президента России Владимира Путина и извлекают выгоду из его режима.

Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, нацелилось на самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.

Напомним, что 6 апреля США объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-банка.