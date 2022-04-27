В Польше по обвинению в шпионаже задержаны россиянин и белорус
В Польше по обвинению в шпионаже задержаны россиянин и белорус. Об этом, со ссылкой на TVP, сообщает Новое время.
По данным Службы военной контрразведки, задержанные собирали информацию о воинских частях, штатном расписании и частях союзных войск.
Мужчин задержала военная полиция 21 и 22 апреля в Белостоке.
"В выводах Службы военной контрразведки указано, что они занимались шпионской деятельностью в интересах разведки РФ. Оба подозреваемых много лет жили в Польше", — заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярз.
Подозреваемых арестовали на три месяца. Им грозит до десяти лет лишения свободы.