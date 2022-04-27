Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны

Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны

Наиболее уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на еще одну денежную помощь, сообщает Сегодня.

Минсоцполитики вместе с Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины введут дополнительные программы денежных выплат. Они предназначены для наиболее уязвимых групп из числа внутренне перемещенных лиц.

О дополнительной денежной помощи для украинцев сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Кто и сколько средств может получить

Помощь будут оказывать уязвимым категориям населения, пострадавшим от войны. Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах, а также из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога" .

Ориентировочный общий бюджет проекта – 2,4 млрд грн. А размер пособия на человека – 2 500 грн в месяц.

Будут оказывать помощь только 1 месяц. Однако срок могут увеличить, если потребуется финансирование. Также организаторы могут просмотреть критерии оказания помощи, если это потребуется.

Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ. Также помощь в рамках этой программы не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

"В целом, в рамках дополнительных программ, которые мы уже согласовали с международными партнерами, рассчитываем предоставить дополнительные денежные выплаты 1,7 миллионам человек", – прокомментировала министер социальной политики Марина Лазебная.

Компенсации за коммунальные услуги и помощь семьям

Мы уже рассказывали, что финансовую помощь от государства на оплату коммунальных услуг могут получить те украинцы, которые приютили у себя дома вынужденных переселенцев.

Следовательно, владельцы жилья, которые бесплатно приняли внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста.

Помощь в рамках программы Минсоцполитики и ЮНИСЕФ также могут получить семьи, у которых есть финансовые проблемы во время войны. В частности, это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

  • семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Для каждого члена семьи в месяц предусмотрено 2220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек.

Новости

Популярные темы форума

analytics