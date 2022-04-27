Генштаб: потери РФ в Украине составляют около 22,4 тыс. военных

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 22 400 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 939 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2342 (+34) ед,

артиллерийских систем – 421 (+5) ед,

РСЗО - 149 (+0) ед,

средств ПВО – 71 (+2) ед,

самолетов – 185 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+1) ед,

автомобильной техники - 1666 (+23) ед,

кораблей /катеров - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2),

специальной техники – 31 (+0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Данные уточняются.