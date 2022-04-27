Джонсон: Украина может применять британское оружие в России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России. Об этом, ссылаясь на британские СМИ, сообщает Новое время.

Как отмечается, у Джонсона спросили, что он думает по поводу возможного применения Украиной предоставленного Британией оружия против целей на территории РФ. Например, если бы Украина нанесла удары по нефтебазам.

Британский премьер отметил, что Украина имеет право защищать себя.

"Мы не хотим, чтобы кризис вышел за пределы Украины… Но украинцы, очевидно… имеют право защищать себя. На них нападают с территории России… они имеют право защищаться и защищать себя" , — подчеркнул он.

Накануне министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина может "вполне легитимно" атаковать цели в России.